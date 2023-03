Trama del film La memoria del mondo

Il film racconta la storia di Adrien (Fabrizio Falco), uno studioso d'arte che lavora come biografo dell'artista Ernst Bollinger (Maurizio SoldÓ). I due si mettono alla ricerca di una donna scomparsa misteriosamente e il loro pellegrinaggio li porta in una laguna in pieno inverno, dove sono accompagnati da un giovane barcaiolo. Qui tra la natura incolta, i due uomini esploreranno territori che sembrano quasi incontaminati e che le terra pare essersi selvaggiamente ripresa. ╚ seguendo le tracce della donna che avranno modo non solo di indagare su queste terre isolate, ma anche sulla propria interioritÓ, arrivando a comprendere di esse figli di una memoria comune.

