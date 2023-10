Trama del film La fortuna e' in un altro biscotto

Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l'attivitÓ` ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell'import-export per conto della malavita cinese. Leo Ŕ disposto a tutto pur di non perdere l'attivitÓ` di famiglia, persino rubare. La vittima prescelta per il furto Ŕ Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d'arte e aspirante sindaco nella lista "Famiglia Unita". Ma il destino vuole che Federico, il figlio di Collini, e Virginia, la figlia di Tonino, abbiano una relazione.

