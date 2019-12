Trama del film La dea fortuna

Alessandro e Arturo sono una coppia da pi¨ di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione Ŕ in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe per˛ dare unĺinsperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarÓ un gesto folle. Ma d'altronde lĺamore Ŕ uno stato di piacevole follia.

