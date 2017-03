Trama del film La cura dal benessere

Dane DeHaan Ŕ Lockhart, giovane e ambizioso broker a Wall Street, mandato dal management della sua societÓ in una localitÓ remota sulle Alpi svizzere per riportare a New York Pembroke, l'amministratore delegato della sua azienda, il quale, dopo un lungo soggiorno in un idilliaco e misterioso centro benessere, ha informato il suo staff di non avere alcuna intenzione di andarsene. Quando sembra aver portato a termine il compito, un rovinoso incidente lo costringe a fermarsi qualche giorno al centro con una gamba ingessata. Nonostante il clima tra i pazienti in cura sia sereno, sembra che i trattamenti erogati dal sinistro Dottot Volmer (Jason Isaacs), i cui effetti dovrebbero essere miracolosi, li facciano stare sempre peggio. Lockhart Ŕ deciso a indagare pi¨ a fondo sulla struttura e scoprirne i segreti pi¨ oscuri. Mentra cerca di approfondire i misteri di quel luogo, incontra una ragazza, la bellissima e inquietante Hannah (Mia Goth), anche lei paziente della clinica, e conosce anche un'altra ospite del centro, l'eccentrica Signora Watkins (Celia Imrie), che ha condotto alcune indagini per conto proprio. In breve tempo, il direttore dell'istituto, diagnostica a Lockhart la stessa patologia di cui soffrono gli altri pazienti. Il giovane capisce di essere prigioniero nel ritiro alpino e inizia a perdere il contatto con la realtÓ. Cosa Ŕ vero e cosa non lo Ŕ? Non sa pi¨ dirlo. Non Ŕ nemmeno sicuro che la sua gamba sia davvero rotta... Durante la "cura" Ŕ costretto a subire prove inimmaginabili.

