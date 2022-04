Trama del film Kurdbun - essere curdo

La giornalista curda Saadet Yildiz e il suo cameraman, in missione a Cizre per un reportage di routine, sono rimasti intrappolati in un assedio non annunciato. Si sono ritrovati in questo modo testimoni per 79 giorni dell’invasione dei carri armati dell’esercito turco, dei bombardamenti sistematici, dello sterminio di civili, della resistenza e della disperazione degli abitanti di Cizre, oltre che della loro creatività nell’inventare forme di sopravvivenza e resilienza quotidiana.

