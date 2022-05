Trama del film Karate man

Durante i campionati mondiali di Karate, il campione di arti marziali Claudio Del Falco perde il titolo combattendo contro Stefano Maniscalco, pluricampione mondiale. Alla fine del combattimento Claudio cade in coma a causa della malattia che lo affligge da quando era bambino, il diabete. Uscito dall’ospedale inizia un lungo percorso di riabilitazione affidandosi alle cure di laura, la fisioterapista che già lo ha rimesso in piedi dopo un grave infortunio. Laura e Claudio iniziano una storia d’amore che scatenerà le ire del violento ex compagno di lei, Maurizio, disposto a fare qualunque cosa pur di riprendersela. Intanto Claudio rischia di perdere la sua palestra per i debiti che Valerio, il suo allenatore, ha dovuto contrarre mentre lui era in coma.

