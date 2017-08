Trama del film Jackals

Negli anni Ottanta, il giovane Justin Powell viene rapito da due uomini e condotto in una baita isolata. Il suo non Ŕ un sequestro standard: ad attenderlo c'Ŕ infatti la sua sempre pi¨ estranea famiglia, composta dal padre Andrew, dalla madre Kathy, dal fratello Campbell e dall'ex fidanzata Samantha, che ha appena dato alla luce il frutto del loro amore. La famiglia ha intenzione di praticargli un lavaggio del cervello per allontanarlo dalle spire del culto che ha abbracciato. Con l'aiuto di Jimmy Levine, un esperto "deprogrammatore" di culti religiosi, la famiglia farÓ del suo meglio per riportare Justin alla realtÓ ma non tutto va come dovrebbe.

