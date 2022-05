Trama del film Italia. il fuoco, la cenere

Il documentario narra quello che Ŕ stato il cinema muto italiano, a partire dalle sue origini. Un viaggio visionario in un mondo oggi spesso ignoto, ma un tempo ricco di bagliori che ha permesso all'industria cinematografica di progredire e a star internazionali di brillare. ╚ da questa arte che sono nati i peplum, i mel˛ e i primi film d'avventura; sono stati questi generi, infatti, a lanciare i primi cineasti italiani in un clima culturale che respirava ancora le arie dei simbolismi verdiani e viveva il delirio romantico del decadentismo di D'Annunzio. ╚ un cinema, quello muto italiano, che ha affascinato le folle, ammaliato popoli, artisti e intellettuali non solo d'Europa, ma anche d'oltreoceano, atterrando perfino negli Stati Uniti e in Sudamerica.

