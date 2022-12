Trama del film Ipersonnia

Ipersonnia, film diretto da Alberto Mascia, Ŕ ambientato in un futuro prossimo, nel quale si Ŕ trovato un modo alternativo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e di tutte le conseguenze di esso, ovvero sporcizia, violenze et similia. I detenuti vengono costretti a un sonno profondo durante tutto il tempo della pena, cosý da ridurre la criminalitÓ nelle carceri e non rendere i soggetti offensivi tra di loro o con le guardie. Questo nuovo metodo, denominato "ipersonno", si rivela non solo efficiente, ma anche pi¨ economico, fino a quando lo psicologo David Damiani (Stefano Accorsi) non scopre un fatto increscioso. L'uomo ha il compito di monitorare lo stato psichico dei detenuti e un giorno scopre che i dati di uno dei carcerati sono andati perduti. Questo incidente darÓ il via a una serie di eventi, che porteranno lo stesso psicologo a fare i conti con il proprio passato.

