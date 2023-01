Trama del film Io vivo altrove!

Biasutti e Perbellini hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita nella grande cittÓ. Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche. Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno pu˛ finalmente diventare realtÓ: l'accoglienza in paese, per˛, si dimostra meno calorosa del previsto.

