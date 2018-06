Trama del film Io sono valentina nappi

ISVN segue Valentina Nappi nel corso di una notte apparentemente come tante: rimasta sola in una cittÓ che non Ŕ la sua, ospite per una notte nello studio di un artista, Valentina manda un messaggio a Lorenzo e, nell'attesa che la raggiunga, si spoglia, mette su un disco, curiosa in giro, aspetta. Quando Lorenzo arriva, deve ancora cenare. Chiacchierano mentre lui mangia il suo hamburger. Hanno opinioni diverse sulla complicitÓ tra sesso e cibo. Poi finalmente si spogliano, si baciano, ridono. Si sono mancati. Sono amanti, hanno vent'anni, fanno l'amore a lungo fino ad addormentarsi.

