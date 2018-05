Trama del film Interruption

Un adattamento teatrale postmoderno di una tragedia greca classica si sta svolgendo in un prestigioso teatro di Atene. Come ogni sera, il pubblico prende posto e la rappresentazione pu˛ cominciare. All'improvviso, le luci si accendono. Un gruppo di giovani vestiti di nero sale sul palco. Si intravede, tra loro, una pistola. "Ci scusiamo per l'interruzione", dice uno di loro, esortando il pubblico dalla platea a raggiungerli sul palco, invitandoli quindi a partecipare. La rappresentazione riprende, eppure qualcosa Ŕ cambiato: vanno in scena gli stessi personaggi, ma Ŕ il pubblico che comincia a sentirsi diverso...

