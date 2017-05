Trama del film Indizi di felicita'

E' legittimo, Ŕ pensabile cercare di essere felici, in tempi cosý complessi, controversi, pieni di paure come quelli che stiamo vivendo? Si pu˛ ancora conoscere quella inebriante sensazione di un minuto o di una vita, mentre intorno tutto sembra franare? "Indizi di felicitÓ" costruisce delle ipotesi di felicitÓ a partire da persone comuni, dal loro vissuto personale, familiare, professionale: un incontro importante, l'arrivo di una notizia a lungo attesa o un momento di crisi profonda. PerchÚ, anche quando non ce lo si aspetta, la felicitÓ esiste, non Ŕ un miraggio, ma una concreta esperienza, vissuta e possibile.

