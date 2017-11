Trama del film I'm - infinita come lo spazio

Jessica, 17 anni, vive in un piccolo paesino, un luogo misterioso circondato dalla neve. Qui un'apparente normalitŕ convive con straordinari elementi che fanno sospettare che possa non essere il mondo a cui tutti siamo abituati. Prigioniera di questa dimensione, alla quale sente di non appartenere, Jessica inizia a mettere su carta, grazie ad un grande talento nel disegno, la sua realtŕ creando una nuova interpretazione delle sue paure, delle sue piccole vendette personali e dei personaggi con i quali si incontra e si scontra quotidianamente.

