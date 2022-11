Trama del film Il prodigio

Midlands irlandesi, 1862. Una ragazzina smette di mangiare continuando perň miracolosamente a vivere in buona salute. L'infermiera inglese Lib Wright arriva in una cittadina per tenere sotto osservazione l'undicenne Anna O'Donnell. Turisti e pellegrini accorrono in massa per vedere la ragazza che sarebbe sopravvissuta senza cibo per mesi. Forse in questa localitŕ vive una santa "che sopravvive grazie alla manna dal cielo" oppure sta succedendo qualcosa di piů inquietante?

