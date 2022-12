Trama del film Il mio nome e' vendetta

Santo Ŕ stato un sicario per conto della 'ndrangheta, poi ha deciso di cambiare vita e si Ŕ trasferito in una piccola cittÓ del Trentino-Alto Adige, dove per vent'anni Ŕ riuscito a rimanere nascosto insieme alla moglie e alla figlia Sofia. La loro tranquillitÓ viene brutalmente interrotta, una sera, quando due criminali entrano in casa e uccidono madre e zio di Sofia, vendicandosi a distanza di vent'anni. In questo modo brutale la ragazza scopre il passato del padre e, seppur a malincuore, decide di allearsi con lui per vendicare il duplice omicidio.

