Trama del film Il mio amico tempesta

Nata nelle scuderie dei suoi genitori, Zoe vive in totale simbiosi con il suo cavallo, finchÚ un giorno tutto cambia. In una notte di bufera, un drammatico incidente metterÓ in discussione il suo amore per l'equitazione e il raggiungimento del suo sogno. Zoe si rialza e tenterÓ lĺimpossibile per ricongiungersi al suo destino.

