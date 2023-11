Trama del film Il meglio di te

Antonio (Vincent Riotta) è un uomo di successo, Nicole (Maria Grazia Cucinotta) una donna brillante. Si sono amati moltissimo, sono stati i perfetti interpreti di una di quelle che banalmente chiamiamo favole, ma prima del «vissero tutti felici e contenti» il loro mondo è esploso, il cielo si è capovolto e loro due sono si sono ritrovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, colpa e delusione. Nicole si trova di fronte ad una scelta: incontrare di nuovo il suo ex marito per riavere indietro qualcosa di molto importante per lei. A casa di Antonio, Nicole però non sarà sola: diversi personaggi di quella famiglia allargata faranno il loro ingresso nella villa, alla ricerca di un confronto con quell’uomo che nella sua vita sembra aver commesso più di un errore, lasciando dietro di sé molti chiarimenti mancati, alcune separazioni furenti, troppe occasioni perse.

