Trama del film Il frutto della tarda estate

Makke e i suoi amici lavorano durante l'estate alla raccolta della frutta: chi per pagarsi gli studi, chi per aiutare la famiglia e chi per mettere via qualcosa in vista delle nozze. All'ombra dei grandi fichi e sotto lo sguardo dei lavoratori pi¨ anziani, dispiegano i loro progetti per la loro vita adulta che tuttavia resterÓ per loro un frutto proibito.

