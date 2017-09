Trama del film House on elm lake

Un uomo convinto che Lucifero fosse dentro di sé uccise moglie e figlio in sacrificio per Satana. Anni dopo, Eric, Hayley e la loro figlia Penny, si trasferiscono nella stessa casa del massacro. Lo credono un buon affare, ma ciò che non sanno è che la casa del Lago Elm sia da secoli ospitata dai servi di Lucifero e che abbia un male che sta per riscatenarsi.

