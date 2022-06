Trama del film Hill of vision

Il film Ŕ ambientato in Italia durante gli anni della Seconda guerra mondiale e racconta la storia di Mario (Lorenzo Ciamei), un bambino di quattro anni divenuto vagabondo, dopo che sua madre Ŕ stata arrestata e deportata dai fascisti in un campo di sterminio. La sua infanzia il piccolo Mario la trascorre per strada, cercando di sopravvivere. Con la fine della guerra, il bambino ritrova sua madre, ancora viva, e insieme decidono di ricominciare una nuova vita lontano, in America. Qui i due si trasferiscono nella comunitÓ quacchera, nota come Hill of Vision, ma Mario non riesce subito ad ambientarsi. Importante per lui sarÓ lo zio fisico e la nascente passione per la scienza, che gli permetteranno di ritrovare quella quiete e quella normalitÓ, che la guerra gli aveva portato via.

