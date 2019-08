Trama del film Guest of honour

Quando un inganno istigato da un aggressivo autista di scuolabus va incontro a conseguenze inattese, Veronica Ŕ accusata di abusare della sua posizione di autoritÓ con il diciassettenne Clive e altri studenti e viene incarcerata. Convinta di dover cosý espiare i crimini commessi in giovane etÓ, Veronica rifiuta i tentativi del padre di assicurarle una libertÓ anticipata. Confuso e frustrato dall'intransigenza della figlia, Jim lascia che l'angoscia interferisca con il suo lavoro. Come ispettore del cibo, Jim esercita un grande potere sui piccoli ristoranti a conduzione familiare, un potere che non esita a usare.

