Trama del film Gorgona

Sull'isola di Gorgona, che si trova a 19 miglia dalle coste della Toscana, c'Ŕ un penitenziario del tutto particolare che Ŕ concepito come una colonia agricola dove i detenuti svolgono diverse attivitÓ come quella, per esempio, di coltivare l'orto, fare il pane oppure occuparsi del bestiame. Sul posto non c'Ŕ praticamente nulla; non esistono infatti negozi, ristoranti, automobili. Con il mare grosso poi Ŕ irraggiungibile. L'unica residente Ŕ Luisa Citti, discendente di una delle famiglie che hanno vissuto nel luogo dall'Ottocento. Nella casa di reclusione c'Ŕ il direttore Carlo Mazzerbo che dialoga con i detenuti che, oltre alle diverse attivitÓ che svolgono, sono in frequente contatto, per esempio, con un educatore e un istruttore volontario di un corso di musica. A Gorgona per˛ non possono essere ammessi chi fa parte della criminalitÓ organizzata nÚ chi ha problemi di tossicodipendenza.

