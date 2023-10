Trama del film Good vibes

Cinque storie che si intrecciano attorno ad un misterioso smartphone che permette di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero ed immediatamente si ha accesso a conti correnti, foto, video, e-mail, messaggi, anche i pi¨ intimi, e se si attiva la fotocamera in modalitÓ spia si pu˛ osservare in diretta la vita degli altri. Una morbositÓ che pervade chiunque entri in contatto con questo telefono, nella spasmodica ricerca del potere di condizionare la vita degli altri. Inizia cosý una escalation di eventi concatenati in cui, senza un attimo di respiro, seguiremo il destino del telefono e di chi ne verrÓ in possesso. I protagonisti dei cinque episodi devono confrontarsi con i loro desideri pi¨ reconditi e la (in)capacitÓ di gestire il potere della conoscenza.

