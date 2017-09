Trama del film Gatta cenerentola

In un misterioso porto di Napoli, in un futuro non tanto lontano, il capo della polizia e il criminale 'O Re con i suoi scagnozzi si contendono il controllo del territorio e le attenzioni di Cenerentola, una ragazza molto speciale. Oppressa dalla famiglia e serva delle sorellastre, Cenerentola vive in un contesto di ingiustizia, traffici illegali, avidità e rivalità, maturando in lei il desiderio di vendicarsi di 'O Re, che anni prima le ha ucciso il padre.

