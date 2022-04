Trama del film Furioza

Un evento del passato che, divide i destini di tre amici, torna inaspettatamente nella vita di Dawid, divenuto medico. Dzika, un tempo amore della sua vita e ora esperta poliziotta, gli fa un'offerta che non pu˛ rifiutare: o diventerÓ informatore della polizia o suo fratello andrÓ in carcere per scontare una lunga condanna. Con le spalle al muro, David soccombe alla sua richiesta e il suo obiettivo sarÓ quello di infiltrarsi in un potente gruppo criminale organizzato. Ritrovandosi nel bel mezzo di una guerra per il potere e il denaro, dovrÓ fare i conti con i continui sospetti del suo ex amico Goldena, scoprendo presto che il mondo da cui ha cercato di liberarsi lo sta attirando ancora una volta ma con maggior forza.

