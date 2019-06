Trama del film Fiore gemello

Il film racconta di due esseri minuscoli che si fanno grandi nell'immensitÓ del mondo ruvido che li circonda. Basim (Kallil Khone) Ŕ un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d'Avorio, Anna (Anastasya Bogach) la figlia di un trafficante di migranti. In fuga attraverso i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna, troveranno insieme, nell'amore l'uno per l'altra, la forza per camminare verso il futuro, senza pi¨ guardarsi alle spalle.

