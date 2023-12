Trama del film Finalmente l'alba

Roma, anni '50. Una giovane donna sta per compiere il grande passo, ufficializzando il fidanzamento con il suo uomo. Prima dell'annuncio, la ragazza si reca a CinecittÓ per partecipare a un provino come comparsa e viene catapultata in una notte quasi infinita durante la quale scopre la vera se stessa.

