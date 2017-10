Trama del film Ferrante fever

Dai vicoli di Napoli ai ruggenti Stati Uniti, Ferrante Fever, il documentario di Giacomo Durzi, segue il viaggio dell'opera di una grande autrice nostrana. I luoghi e i protagonisti dei romanzi di Elena Ferrante sono raccontati attraverso lo sguardo appassionato di testimoni e lettori d'eccezione. Chi è Elena Ferrante? Un nom de plume alla stregua di Salinger o Banksy, adottato in funzione di un geloso anonimato da proteggere? Ma è nei suoi libri che la Ferrante va cercata. Nei dettagli e negli indizi disseminati tra le pagine, nel carattere di un personaggio, nei pensieri di un altro. L'autrice stessa lo sostiene: "I libri non hanno alcun bisogno degli autori, una volta che sono stati scritti". E di fatti le copertine dei suoi romanzi restituiscono donne incomplete, mutilate, senza volto. Sono libri, i suoi, nei quali l'autrice in apparente contraddizione sembra voler raccontare molto della propria vita privata. Ferrante Fever si confronta con l'opera di Elena Ferrante, ricercandone l'identità tra le sue righe.

