Trama del film Estate 1993

Estate 1993 Ŕ il dramma familiare vissuto da Frida (Laia Artigas), una bambina di sei anni, che lascia Barcellona e i suoi nonni dopo che i suoi genitori sono morti. La piccola trascorre la sua prima estate in campagna, nella provincia catalana, con la sua nuova famiglia adottiva, gli zii Esteve (David Verdaguer) e Marga (Bruna CusÝ). In campagna tutto Ŕ una sfida: il tempo scorre diversamente nella nuova casa e la natura che la circonda Ŕ misteriosa. Per Frida la zona montuosa e il casale in pietra non sono l'unica cosa nuova, adesso ha anche una sorella, Anna (Paula Robles) di tre anni, di cui prendersi cura e verso cui avverte sentimenti nuovi, come la gelosia. Nonostante la sua nuova famiglia si dimostri amichevole verso di lei, la bambina a volte Ŕ convinta che fuggire sia la soluzione migliore ai suoi problemi. I suoi affidatari, per˛, non perdono le speranze e cercano di fare il possibile per per raggiungere un nuovo, seppur fragile, equilibrio nella vita quotidiana e nella vita della stessa bambina. Prima che questa estate del 1993 finisca, non solo Esteve e Marga dovranno imparare ad amarla come una figlia, ma anche la stessa Frida dovrÓ fare i conti con le proprie emozioni e tentare di superare i suoi problemi.

