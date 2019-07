Trama del film Due amici (2019)

Il film racconta la storia di ClÚment (Vincent Macaigne) follemente innamorato di Mona (Golshifteh Farahani) conosciuta da appena una settimana. Lui fa la comparsa nei film. Lei lavora in una paninoteca vicino alla Gare du Nord, a Parigi. La ragazza nasconde per˛ un segreto: ogni notte deve tornare a dormire in carcere. ClÚment, che non capisce le intenzioni di Mona, chiede aiuto al suo migliore amico, Abel (Louis Garrel)...

