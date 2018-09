Trama del film Driven (2018)

1974. Jim Hoffman è il classico padre di famiglia con due figli, infaticabile pilota, marito affettuoso di Ellen. Ma occasionalmente spaccia anche droga. E, quando Jim viene arrestato perché vendeva cocaina approfittando della vacanza con la famiglia, l'ambizioso agente dell'FBI Benedict J. Tisa vede l'opportunità di un successo per il Bureau, usando Jim per incastrare il suo inafferrabile fornitore. Jim ricomincia da zero in un ricco quartiere di San Diego con uno stipendio governativo, ma il suo lavoro come informatore confidenziale prende un’altra strada quando fa amicizia con il famoso vicino, l’ingegnere motorista e designer John DeLorean.

