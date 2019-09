Trama del film Dora e la citta' perduta

Dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita nella giungla con i suoi genitori, Dora si trasferisce in cittÓ per affrontare quella che per lei Ŕ la sua impresa pi¨ impavida: il liceo. Da sempre esploratrice, Dora si ritrova a guidare la scimmia Boots, suo cugino Diego e i suoi amici in un'avventura per salvare i suoi genitori rapiti e risolvere un mistero legato ad una cittÓ Inca perduta.

Sei un blogger? Copia la scheda del film