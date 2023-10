Trama del film Doppio passo

Claudio Ŕ lo storico capitano della Carrarese Calcio, un trascinatore, sia nella vita calcistica che in quella familiare. Tutto sembra andare per il meglio: la squadra raggiunge la promozione in serie B e, insieme alla moglie, apre finalmente il ristorante che ha sempre desiderato per stabilizzare il futuro economico della famiglia. La tanto agognata serie B per˛ si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua etÓ. SarÓ lĺinizio della caduta, come atleta e come uomo. Claudio sarÓ trascinato in un vortice di eventi che metterÓ in crisi le sue certezze e il suo stesso rigore morale.

