Trama del film Dio e' donna e si chiama petrunya

Petrunija č laureata in storia, ha 32 anni, vive nella cittadina macedone di Štip e non ha un'occupazione. Rientrando verso casa dopo un colloquio di lavoro andato male, si ferma ad assistere a una cerimonia ortodossa per le strade. Il rituale prevede che il prete getti una piccola croce nel fiume e che gli uomini si precipitino a recuperarla. Petrunija, vicina alla riva, vede che nessuno raggiunge l'oggetto sacro e si tuffa a recuperarlo. Ne nasce una rissa per strapparle la croce di mano e, pių tardi, la giovane č portata al posto di polizia per essere interrogata su un gesto che č stato filmato e il video č diventato popolare in internet, attirando l'attenzione della giornalista di una televisione nazionale.

