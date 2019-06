Trama del film Dicktatorship - fallo e basta!

Dicktatorship racconta la storia di Gustav e Luca, due ragazzi che vivono insieme da tanti anni. Un giorno, a colazione, una battuta infelice rischia di mettere in crisi il loro rapporto di coppia: possibile che Gustav non si sia mai reso conto che Luca Ŕ un maschilista? E come mai anche un uomo progressista come Luca Ŕ capace di atteggiamenti sessisti senza neanche accorgersene? La discussione Ŕ il pretesto per iniziare un'analisi puntuale del loro - e nostro - Paese.

