Trama del film Dead women walking

Nove storie per descrivere le tappe che portano all'esecuzione di nove donne nel braccio della morte, in un racconto doloroso sul costo umano della pena di morte - sia per le detenute sia per quelli con cui hanno deciso di passare le loro ultime ore. Nell'osservare i momenti finali prima della resa dei conti, Dead Women Walking esamina in modo toccante come la violenza contro le donne, la povertÓ, le tensioni razziali e le ingiustizie, abbiano contribuito al compiersi di un tragico destino.

