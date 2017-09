Trama del film David gilmour - live at pompeii

Il 7 e 8 luglio 2016 David Gilmour si Ť esibito in due concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di Pompei, all'ombra del Vesuvio, 45 anni dopo avervi suonato durante le registrazioni della storica esibizione Pink Floyd Live at Pompeii, ripresa da Adrien Maben. I concerti di Gilmour sono stati le prime performance rock a svolgersi davanti a un pubblico nell'antico anfiteatro romano. Ora quelle performance straordinarie arrivano in 2000 cinema di tutto il mondo.

