Trama del film Dark crimes

Tadek Ŕ "l'ultimo poliziotto onesto della Polonia" e vuole coronare la propria carriera con un ultimo successo. Indaga infatti un caso irrisolto, di alcuni anni prima: il brutale omicidio dell'abituale frequentatore di un club BDSM, The Cage. Tadek nota che vi si Ŕ recato spesso anche lo scrittore, Kozlow, che in un romanzo ha raccontato un omicidio pressochÚ identico. Partendo proprio dal testo letterario, il detective indaga lo scrittore e la sua compagna Kasia, che Ŕ una ex ragazza del The Cage. L'indagine Ŕ per˛ mal vista dai superiori di Tadek, che preferirebbero se ne andasse in pensione in fretta, cosý come non Ŕ supportata dalla glaciale famiglia di lui, trascinata in un baratro dall'ossessione dell'uomo. Kozlow infatti accusa Tadek di perseguitarlo, alzando la posta in gioco della sfida e facendone una questione personale.

