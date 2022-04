Trama del film Dakota

Il film racconta la storia del Sergente CJ Malcom (Tim Rozon), che, durante una missione in Afghanistan, vede morire tragicamente il marine Clet Sanders. Non avendo potuto far nulla per evitare che l'uomo morisse, CJ vuole fare qualcosa per la sua famiglia ed Ŕ deciso a riportare Dakota, migliore amico e cane da combattimento di Clet, a casa Sanders...

