Trama del film Condotta

Cuba. L'undicenne Chala vive con la madre tossicodipendente che cerca di aiutare economicamente allevando piccioni e addestrando cani da combattimento. La sua resa scolastica non Ŕ delle migliori perchÚ non perde occasione per farsi notare e riprendere. L'anziana maestra Carmela sa per˛ come occuparsi di lui ma quando si ammala viene sostituita da una collega molto pi¨ giovane che non accetta le intemperanze del ragazzo. Il consiglio di direzione decide di mandarlo a una scuola di condotta, un istituto di correzione per i ragazzi indisciplinati e con problemi. Carmela non pensa che sia la scelta giusta.

