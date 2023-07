Trama del film Coma (2022)

Il film è il viaggio nella mente di un'adolescente (Louise Labeque) chiusa in casa durante un'emergenza sanitaria globale. I suoi unici contatti con l'esterno sono virtuali. Incontra i suoi amici su zoom e naviga in rete giocando e creandosi una vita non reale. In un misto di animazione e live action, ci immergiamo nei sogni e negli incubi di una ragazza che perde il contatto con la realtà. Quando scopre una misteriosa Youtuber che si fa chiamare Patricia Coma (Julia Faure), ne diventa dipendente. Tutti i suoi deliri vengono alimentati da questa inquietante figura che si mostra in luoghi improbabili e dispensa lezioni di vita. Per un'adolescente alle prese con le insicurezze della sua età, Patricia Coma può rivelarsi molto pericolosa...

