Trama del film Coldplay: a head full of dreams

Coldplay - A Head Full of Dreams, film diretto da Mat Whitecross, celebra i due decenni di musica della nota band britannica con a capo Chris Martin. Il documentario ripercorre la nascita e il successo del gruppo, dalle esibizioni nei pub di Camden fino agli spettacoli sui palchi di tutto il mondo, raccontando di come i Coldplay abbiano resistito a tutti gli alti e i bassi della loro carriera. A tracciare questo ritratto sono materiali di archivio che raccontano episodi della storia della band, uniti alle riprese girate durante il tour A Head Full of Dreams, che ha incantato e fatto cantare oltre 5,5 milioni di fan. Sono gli stessi Coldplay a dipingere questi due decenni insieme in technicolor.

