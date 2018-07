Trama del film Chiudi gli occhi

Una giovanbe donna ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando era bambina. Fino a ora la sua vita dipendeva in tutto e per tutto da suo marito James (Jason Clarke) ma quando a Gina si presenta la possibilitÓ di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la relazione tra moglie e marito inizia a vacillare. Dopo l'intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili veritÓ sul suo matrimonio. Ma chi Ŕ veramente l'uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di pi¨?

