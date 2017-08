Trama del film Charley thompson

Charley Thompson ha quindici anni e desidera una casa, del cibo sul tavolo e un liceo da poter frequentare. Per lui, figlio di un padre single e irrequieto che lavora per i depositi della Pacific Northwest, Ť difficile trovare stabilitŗ. Sperando in un nuovo inizio, si due si trasferiscono a Portland, dove Charley ottiene un lavoro estivo e fa amicizia con un Lean on Pete, il cavallo da corsa che incontra frequentando il sottobosco delle corse clandestine. Grazie all'animale, vivrŗ la piý grande avventura della sua vita alla ricerca della zia e di salvezza.

