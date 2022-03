Trama del film Caveman - il gigante nascosto

Il documentario è incentrato sullo scultore, spelologo e fotografo Filippo Dobrilla, scomparso nel 2019. È stato in grado di unire la sua arte di scultore e la sua passione per la speleologia nella sua opera Il gigante dormiente, calandosi nell'abisso di una cavità rocciosa per lavorare il marmo all'interno di una grotta inaccessibile. Nel bel mezzo del nulla, se non l'aridità della pietra, Dobrilla ha lavorato per trent'anni al suo capolavoro, che difficilmente può essere visto dall'occhio umano. Il gigante riposa nei meandri della terra, in una grotta che non può essere raggiunta da chiunque. Il lavoro è stato lungo e impegnativo, ma per lo scultore che stava plasmando la sua opera d'arte, calarsi nella gotta era un modo per fuggire ai condizionamenti della società ed evitare pregiudizi. Là nel ventre della terra, immerso nell'abisso, si sentiva libero di essere se stesso.

