Trama del film Captain fantastic

Ben, libero pensatore e padre di sei figli, cresce i suoi ragazzi tra i boschi dello stato di Washington. Una mattina, un'emergenza familiare li costringe a lasciare in auto il piccolo paradiso in cui vivono per imbarcarsi in un viaggio attraverso il paese, durante il quale Ben realizzerÓ che le sue poco convenzionali idee sul modo di crescere i figli mal si adattano al mondo reale.

