Trama del film Blue kids

Blue Kids Ŕ una storia d'amore e vendetta portata all'estremo, che trova fondamento nelle mancanze, con protagonisti un fratello e una sorella, inseparabili ma soli. Un'ereditÓ attesa ma poi svanita. Il confine tra la consapevolezza delle proprie azioni e la totale incoscienza di sÚ. La nostalgia della vita prima ancora di averla vissuta. La paura dei sentimenti e l'incapacitÓ di comprenderli. Tutto questo conduce i due fratelli in una bolla in cui ogni cosa Ŕ possibile, perchÚ nulla sembra avere conseguenze. Un gesto folle e senza misura che li porterÓ su una strada senza possibilitÓ di ritorno e il cui senso si perde nella loro solitudine. Questo loro stato d'animo Ŕ l'eco dei luoghi e delle atmosfere di una terra in cui gli inverni sono accompagnati da fitte nebbie e dove la modernitÓ si affaccia prorompente, violenta e straniante come i loro gesti, che ricordano i giochi che facevano da bambini.

