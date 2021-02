Trama del film Bliss (2021)

Greg Ŕ un uomo da poco divorziato la cui vita cade a pezzi fino all'incontro con l'incantevole Isabel, che vive per strada. Isabel Ŕ convinta che il mondo che la circonda, cosý inquinato e corrotto, non sia reale. La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece Ŕ bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverÓ alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di veritÓ.

