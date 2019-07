Trama del film Birba - micio combinaguai

Un gatto di nome Blanket vive da tempo in un appartamento da grattacielo in cittÓ con suo figlio, Cloak. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Cloak decide di uscire di casa e intraprendere un'avventura per trovare il leggendario paradiso dei gatti. Per trovare suo figlio, Blanket deve superare la sua paura e riconciliarsi con il suo passato, con l'aiuto di un'Ara femmina.

